Nowe lustrzanki cyfrowe Canon EOS 77D i Canon EOS 800D

Canon zaprezentował dziś dwie nowe lustrzanki cyfrowe z rodziny EOS – Canon EOS 77D i Canon EOS 800D. Wyposażony w matrycę APS-C CMOS o rozdzielczości 24,2 megapiksela i procesor DIGIC 7 model EOS 77D oferuje wysoką wydajność oraz pełną kontrolę nad ustawieniami. Jest to propozycja dla każdego, kto chce rozwinąć umiejętności fotograficzne. Z kolei EOS 800D to doskonały aparat dla osób rozpoczynających swoją przygodę z fotografią.

Nowe aparaty Canon EOS 77D i Canon EOS 800D posiadają najnowszy procesor DIGIC 7 i matrycę wykonaną w tej samej technologii, co sensor uznanego modelu EOS 80D. Najszybszy na świecie autofokus w trybie Live View [1] , który ostrzy w zaledwie 0.03 sekundy, przekłada się na niezwykłą precyzję, a możliwość rejestrowania zdjęć seryjnych z prędkością 6 kl./s ułatwia wykonywanie zdjęć szybko poruszającym się obiektom.

