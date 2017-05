Nowe projektory laserowe Ricoh zaprojektowano z myślą o muzeach oraz dużych salach

Ricoh wprowadza do sprzedaży dwa nowe projektory laserowe klasy standard. Ricoh PJ WXL5670 i PJ WUL5670 o jasności 5 200. Oba modele wyświetlają obraz o przekątnej od 30" do 300", a odległość projekcji dla każdego z nich wynosi od 1,29 do 9,17 m (PJ WUL5670) oraz od 1,35 do 9,63 m (PJ WXL5670). Projektory są gotowe do pracy już w 10 sekund a dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie oraz unikatowej konstrukcji projektora, można je zainstalować pod dowolnym kątem względem podłoża.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie