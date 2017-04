Nowe serwery NAS Synology DiskStation DS1517+ i DS1817+

Firma Synology Inc. wprowadza do swojej oferty serwery DiskStation DS1517+ i DS1817+ oraz jednostkę rozszerzającą DX517. Serwery DS1517+ i DS1817+ wyposażone są w czterordzeniowy procesor Intel Atom 2,4 GHz z dwiema domyślnymi opcjami pamięci: 2 i 8 GB z możliwością rozszerzenia do 16 GB. Poza czterema wbudowanymi portami 1 GbE gniazdo PCIe pozwala na montaż opcjonalnej karty sieciowej 10GbE zwiększającej przepustowość dzięki podwójnym portom. Po zamontowaniu pamięci dwukanałowej oraz opcjonalnej karty sieciowej 10GbE przepustowość w trybie sekwencyjnym może wzrosnąć do 1179 MB/s (odczyt) i 542 MB/s (zapis).

Po montażu nowej karty rozszerzeń M2D17 PCIe firmy Synology serwery DS1517+ i DS1817+ można wyposażyć w pełniący rolę pamięci podręcznej podwójny dysk M.2 SATA SSD, co pozwala zwiększyć wydajność bez zajmowania przednich kieszeni.