Nowe telewizory Sony 4K HDR z serii X oraz A

Pojawienie się serwisów z filmami, nośników 4K UHD Blu-ray, a ostatnio również gier na konsolę PlayStation4 pokazuje dynamikę rozwoju świata HDR. Dokładne przetwarzanie obrazu ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu fantastycznych wrażeń, zgodnych z zamierzeniem twórcy filmu lub gry.



Znaczny postęp w dziedzinie obrazu HDR przyniosła technologia przetwarzania 4K HDR Processor X1 Extreme, zastosowana we flagowej serii Z. Obecnie, dzięki nowo ogłoszonym seriom telewizorów, potencjał systemu Sony 4K HDR Processor X1 Extreme staje się dostępny dla szerszego kręgu odbiorców.

Matryca OLED wykorzystana w serii A1 zawiera ponad 8 milionów samorzutnie świecących pikseli. Niezrównana czerń, wierna kolorystyka, krystalicznie czysty obraz i praktycznie nieograniczony kąt widzenia owocują znacznie bogatszymi doznaniami wizualnymi. Kontrolę nad tą ogromną liczbą pikseli sprawuje procesor X1 Extreme, rozszerzający możliwości matrycy OLED, by zapewnić obraz 4K HDR o wysokiej jakości.

