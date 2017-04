Nowe zdjęcia Stefana - kolejne pomysły rosyjskiej fotografki na ujęcia z 700 kg niedźwiedziem

W zeszłym roku prezentowaliśmy Czytelnikom SwiatObrazu.pl sesję rosyjskiej fotografki, Olgi Barantsevej, której głównym bohaterem był niedźwiedź Stefan. Fotografie przedstawiały biwakującą razem z misiem rodzinę, i zostały częścią kampanii antyłowieckiej, mającej podkreślić harmonię pomiędzy dwoma odmiennymi gatunkami. Od tego czasu powstało wiele nowych ujęć, które łączy jeden bohater Stefan, udzielający nawet ślubu.

Myśliwi znaleźli małego Stefana w lesie, gdy ten miał zaledwie 3 miesiące. Opuszczony przez mamę, był w bardzo złym stanie. Na szczęście trafił w dobre ręce rosyjskiego małżeństwa Jurija i Swietłany Panteleenko. Do dziś mieszka z nimi pod jednym dachem, codziennie zjadając 25 kilogramów ryb i warzyw. Jurij Panteleenko jest zawodowym trenerem w cyrku i od samego początku intensywnie pracował z niedźwiedziem. Stefan ma na swoim koncie udział w ponad 20 rosyjskich filmach.

