Nowości marki Saramonic

Saramonic specjalizuje się w produkcji urządzeń audio przeznaczonych zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich. Rozwiązania obejmują zaawansowane adaptery audio i mikrofony do kamer i aparatów filmujących, jak również urządzenia przeznaczone do współpracy ze smartfonami. W ofercie znajdują się także systemy bezprzewodowe o różnym stopniu zaawansowania. Wśród nowości znajdują się: adapter audio SmartRig+ - mocno rozbudowana, dwukanałowa wersja popularnego Smart Riga, mikrofony pojemnościowe SR-TM7 oraz SR-TM1, wzbogacony o urządzenie rejestrujące mikrofon Vmic Recorder i wreszcie trzy nowe adaptery w kompletach z mikrofonami – LavMic, MixMic oraz CaMixer.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Adapter audio Saramonic SmartRig+ Saramonic SmartRig+ to adapter audio umożliwiający zastosowanie niemal dowolnego sprzętu dźwiękowego z urządzeniami rejestrującymi takimi jak aparaty VDSLR, kamery czy smartfony. SmartRig+ wyposażony jest w dwa wejścia mini Jack (3,5 milimetra) oraz dwa wejścia XLR / Jack (6,35 milimetra). Umożliwiają one podłączenie mikrofonów, konsol lub gitar do urządzenia rejestrującego ze złączem mini Jack (3,5 milimetra). Niezależna kontrola poziomów dla obu obsługiwanych kanałów, przełączanie pomiędzy trybami monofonicznym i stereofonicznym, oraz wyjście słuchawkowe do odsłuchu ułatwiają pracę z dźwiękiem. Adapter oferuje także wsparcie mikrofonów zasilaniem typu phantom. Obudowa urządzenia wykonana została z wysokiej jakości tworzywa. Mocowanie statywowe żeńskie 1/4" umożliwia montaż adaptera na dowolnym statywie fotograficznym oraz szerokiej gamie innych mocowań. Specyfikacja: zasilanie: bateria 9 V

zasilanie typu phantom 48V

wejścia: 2 x XLR / Jack 6,35 mm

wejścia: 2 x mini Jack 3,5 mm

wyjście: 1 x mini Jack 3,5 mm

pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

zniekształcenia harmoniczne (THD): poniżej 0,01% @ 1 kHz, - 30 dBu

stosunek sygnału do szumu (SNR): 80 dB @ 1 kHz, - 30 dBu

niezależna kontrola poziomów dla obu kanałów + 20 dB ~ - ∞

mocowania adaptera: mocowanie statywowe żeńskie 1/4"

wymiary: 12 x 4 x 4 cm

waga: 130 g Mikrofon pojemnościowy Saramonic SR-TM7 Saramonic SR-TM7 to pojemnościowy, monofoniczny mikrofon o charakterystyce super-kardioidalnej, dedykowany do zastosowań w produkcji audio-video i broadcastingu. Mikrofon wykonany został z podzespołów najwyższej jakości. Producent wyposażył SR-TM7 w szereg przydatnych funkcji. Użytkownicy z pewnością docenią filtr górnoprzepustowy, wzmacniacz pasm wysokich częstotliwości oraz tłumik PAD - 10 dB. Na szczególną uwagę zasługuje wbudowany akumulator zapewniający zasilanie nawet na 150 godzin pracy. Złącze w standardzie XLR umożliwia zachowanie kompatybilności ze wszystkimi odbiornikami klasy profesjonalnej. Gwarantuje ono przekaz sygnału najwyższej jakości oraz umożliwia zasilanie mikrofonu z zewnętrznego źródła typu phantom. Wszystkie elementy elektroniczne znajdują się wewnątrz eleganckiej, cylindrycznej obudowy, wykonanej ze stopu aluminium. W zestawie poza samym mikrofonem znajduje się kabel XLR, kabel micro USB – USB do ładowania akumulatora urządzenia, piankowa osłona przeciwwietrzna oraz uchwyt z regulacją konta nachylenia. Uchwyt umożliwia montaż mikrofonu w sankach lampy błyskowej lub na statywie wyposażonym w jeden z gwintów: 1/4", 3/8", 5/8". Specyfikacja: struktura akustyczna: liniowa gradientowa

charakterystyka kierunkowości: super-kardioidalna

filtr górnoprzepustowy: 75 Hz / 150 Hz

tłumik PAD - 10 dB.

wzmacniacz pasm wysokich częstotliwości + 6 dB

pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 kHz

czułość: - 35 dB ± 3 dB

impedancja: 200 ohm

maksymalny poziom wyjściowy: 10 dBu (dla 1 kHz, 1% THD przy obc. 1 kΩ)

rozpiętość dynamiki - 120dB (IEC651)

maksymalna wartość sygnału wejściowego: 145dB

stosunek sygnału do szumu: 80dB SPL (IEC651)

zasilanie - 48 V typu phantom, wbudowany akumulator

czas pracy na akumulatorze: do 150 h

port micro USB do ładowania akumulatora

złącze XLR

wymiary: 39,5 x ⌀2,3 cm

waga: 219 g

mocowania uchwytu: mocowanie statywowe żeńskie 1/4", 3/8", 5/8, zimna stopka