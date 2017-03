Nowy Lightroom Mobile pozwala fotografować w technice HDR

Firma Adobe opublikowała najnowszą wersję swojej mobilnej aplikacji uzupełniającej platformę do zarządzania i edycji zdjęć dla fotografów Photoshop Lightroom. Nowy Lightroom Mobile przeznaczony dla urządzeń pracujących pod systemami iOS i Android może wykonywać i edytować zdjęcia o poszerzonej rozpiętości tonalnej (HDR) wykorzystując w tym celu możliwości zapisu i odczytu zdjęć w formatach RAW zapewniane przez najnowsze modele smartfonów i tabletów.

W ubiegłym roku w systemach mobilnych iOS i Android nastąpiła ważna i długo wyczekiwana przez fotografów zmiana: ich twórcy dodali natywną obsługę plików RAW . Na wykorzystanie praktyczne tego udogodnienia przez aplikacje firm trzecich nie trzeba było długo czekać. Dowodem na to jest choćby najnowsza wersja Lightrooma Mobile, która z rejestrowanych przez urządzenie "cyfrowych negatywów" jest w stanie złożyć i poddać edycji obrazy o poszerzonej rozpiętości tonalnej, czyli HDR.

