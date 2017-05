Nowy model drukarki z białym tonerem od OKI dla branży graphic arts

Model OKI Pro8432WT drukuje w formacie do A3 z wykorzystaniem białego tonera, oferując wydajność, która została zwiększona dzięki dwóm dodatkowym kartridżom z białym tonerem w zestawie, pozwalającym na wydruk 13 000 białych stron. OKI jako pierwszy producent na rynku zapewnia możliwość ekonomicznego druku z wykorzystaniem bieli.

To model dla drukarni, agencji kreatywnych i innych firm, które na poważnie myślą o najwyższej jakości wydruku na szerokiej gamie nośników: od odzieży, po gadżety i elementy komunikacji wizualnej.

"Pro8432WT zostało zaprojektowane tak, by swoim rozmiarem wpasować się we wnętrze każdej drukarni, agencji czy studia projektowego, gdzie przestrzeń, szybkość druku oraz możliwość pracy bez ograniczeń są najważniejsze. Dodatkowo dzięki prostej obsłudze zapewnia dotarcie do wielu nowych kanałów sprzedaży" – wyjaśnia Lee Webster, General Manager, Product Marketing, OKI Europe Ltd.