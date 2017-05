O przenośnych nośnikach danych

Jeszcze kilka lat temu wyznacznikiem mobilności była płyta CD. Obecnie o wiele więcej danych możemy zapisać na karcie o wymiarach paznokcia, której cena często nie przekracza kilkunastu złotych. Mimo to, na rynku dostępnych jest wiele rodzajów nośników w różnych przedziałach cenowych. Co je różni i jak bardzo cena przekłada się na wydajność urządzenia?

Obecnie coraz więcej małych plików przechowujemy i przesyłamy za pośrednictwem usług udostępniających przestrzeń dyskową, czyli tzw. chmury. Przenośne nośniki pamięci przejęły więc rolę magazynów kopii zapasowych, gier lub poufnych danych. Korzystają też z nich osoby, których praca wymaga ciągłego dostępu do plików z różnych urządzeń. Wybierając pamięć przenośną warto więc zwrócić uwagę na oferowane transfery danych - najtańsze nośniki mogą oferować duże pojemności, ale przenoszenie, kopiowanie i zapisywanie danych będzie trwało bardzo długo. Ważnym czynnikiem jest też konstrukcja - jeśli chcemy magazynować kopię danych z komputera, to nie ma sensu robić tego na miniaturowej karcie pamięci narażając się na możliwość łatwego zgubienia nośnika. Często na przenośnej pamięci przechowujemy dane, do których dostęp będzie nam potrzebny w nieprzewidzianych sytuacjach. Warto wtedy wyposażyć się w sprzęt, który będzie można podłączyć np. do smartfona lub tabletu.