Obiektyw ma znaczenie, czyli fotografowanie małych przedmiotów z Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm 1:3.5 Macro

Z fotografią produktową wiążą się specyficzne wyzwania, jakim należy sprostać, jeżeli nasze zdjęcia mają wyróżniać się z tłumu im podobnych. Dotyczy to w szczególności mniejszych obiektów, takich jak biżuteria, przy których pojawiają się pewne dodatkowe problemy. Skuteczne ich rozwiązanie jest oczywiście wykonalne, między innymi dzięki możliwościom oferowanym przez niektóre obiektywy i korpusy marki Olympus. To właśnie one są tematem tego tekstu.

Teoria

Każdy, kto kiedykolwiek próbował wykonać dobrej jakości zdjęcia produktowe (np. na potrzeby aukcji internetowej) wie, że osiągnięcie dobrych rezultatów nie zawsze jest proste. Szczególne trudności czekają na tych, którzy stają przed koniecznością pokazania na zdjęciach rzeczy małych i wypełnionych drobnymi detalami. A jeżeli do tego nie są one płaskie, lecz odznaczają się interesującą strukturą przestrzenną? Oto gotowy przepis na ból głowy, którego na szczęście można uniknąć, w czym pomoże nam sprzęt i oprogramowanie aparatów marki Olympus.

Na łamach wielu poradników fotografii produktowej publikowanych na łamach serwisu SwiatObrazu.pl wielokrotnie poruszaliśmy kwestie najważniejsze, takie jak tło, oświetlenie, ekspozycja, czy sam sposób prezentacji przedmiotu. Tym razem interesować będzie nas przede wszystkim wykonywanie zdjęć przedmiotów małych oraz zapewnienie sobie odpowiednio dużej głębi ostrości przy jednoczesnym wykorzystaniu do maksimum możliwości rozdzielczych obiektywu.

Szczególne problemy fotografa drobnych przedmiotów

Załóżmy, że wiemy już całkiem sporo na temat wykonywania zdjęć produktowych przedmiotów średnich. Umiemy więc sfotografować obiektyw lub zabawkę tak, aby zdjęcia te stanowiły ozdobę każdego sklepu internetowego. Kiedy jednak przychodzi do wykonania zdjęć drobniejszych przedmiotów, napotykamy szereg zupełnie nowych wyzwań. Jakich konkretnie? To już zależy od sprzętu, którym dysponujemy. W najgorszej sytuacji są ci, którzy nie mogą uzyskać wystarczająco dużego powiększenia fotografowanego przedmiotu, gdyż ich obiektywy odznaczają się zbyt dużą minimalną odległością ostrzenia.



Fotografie produktowe przedstawiające małe obiekty oraz makro często odznaczają się bardzo niewielką głębią ostrości. Wynika to z podstawowych zasad optyki, zgodnie z którymi głębia ostrości obrazu fotograficznego maleje wraz ze wzrostem jego skali odwzorowania. (Fot. Adriana Vedula Holubova / Olympus)

Jednak nawet fotograf dysponujący odpowiednią optyką po ustawieniu właściwego zbliżenia na przedmiot najczęściej przekonuje się, że dysponuje za małą głębią ostrości, żeby objąć fotografowany obiekt. Przymykanie przysłony nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty – czasami to po prostu nie wystarczy, a nawet jeśli wystarczy, to zmniejszenie otworu względnego do wartości f/13 i bardziej powoduje pogorszenie ostrości obrazu na skutek wpływu efektu dyfrakcji. Bardziej doświadczeni z Was dostrzegli już zapewne w powyższym opisie spore podobieństwo do problemów, z jakimi regularnie styka się każdy wykonujący zdjęcia makro. I jest to dobre skojarzenie, bowiem tego typu fotografia produktowa jest formą fotografii zbliżeniowej (close-up) i jako taka ma sporo wspólnego z makrofotografią. I dlatego właśnie proponując rozwiązania sięgniemy po narzędzia i techniki opracowane z myślą o niej.

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm 1:3.5 Macro – idealny nie tylko do makrofotografii

Obiektyw, który wykorzystaliśmy przy tworzeniu tego artykułu to najnowsza oferta firmy Olympus dla makrofotografów, a zarazem uzupełnienie znanego i lubianego obiektywu Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm 1:2.8 MACRO. Nowa trzydziestka jest zarazem modelem znacznie bardziej przystępnym cenowo (jego cena sugerowana wynosi 1299 złotych, co czyni z niego jedno z tańszych produkowanych obecnie systemowych szkieł makro z autofokusem – o ile nie najtańsze), a przy tym oferującym jeszcze większą skalę odwzorowania 1,25:1 (co daje obraz odpowiadający skali odwzorowania 2,5× w aparacie małoobrazkowym).



Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm 1:2.8 MACRO – najnowsza propozycja Olympusa w zakresie makrofotografii ucieszy z pewnością także wielu fotografów produktowych. (Fot. Olympus)

Obiektyw ten charakteryzuje się doskonałej jakości obrazem, a 7-listkowa przysłona kołowa zapewnia efekt miękkiego rozmycia tła. Bardzo duża skala odwzorowania osiągnięta została m.in. przez zmniejszenie minimalnej odległości ostrzenia do zaledwie 9,5 cm, a ogniskowa wynosząca 30 mm oferuje obraz odpowiadający obiektywowi 60 mm w aparacie małoobrazkowym. Jest to więc szkło bardzo dobrze nadające się do fotografowania drobnych przedmiotów, tym bardziej, że oferowana przez nie geometria obrazu również jest bez zarzutu.

Drugi element układanki – funkcja Focus Stacking

Jak fotografowie makro i produktowi radzą sobie z problemem za małej głębi ostrości na zdjęciach? Największą popularnością cieszą się dwie metody: pierwsza zakłada odpowiednie wykorzystanie obiektywu typu tilt&shift i wymaga odpowiedniego sprzętu (wspomniany obiektyw t&s) oraz naprawdę sporej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Druga, nosząca anglojęzyczną nazwę focus stacking polega na wykonaniu serii zdjęć jednego obiektu różniących się od siebie punktem ustawienia ostrości, a następnie takim ich cyfrowym połączeniu w jeden obraz (w Photoshopie wykorzystuje się do tego narzędzia Warstwy i technikę maskowania), że otrzymany obraz końcowy będzie się odznaczał głębią ostrości obejmującą cały przedmiot.



zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3 Pomysłowy zestaw trzech globusów (naszyjnik + kolczyki) ustawionych obok siebie w odległości około 2 cm jest niemożliwy do sfotografowania w sposób tradycyjny tak, aby wszystkie trzy elementy odznaczały się pełną ostrością – chyba że ustawimy je wszystkie obok siebie, co jednak jest mało interesujące kompozycyjnie. Przy wartości przysłony f/5.6 głębia ostrości obejmuje zaledwie jeden przedmiot.

Firma Olympus stworzyła narzędzie o nazwie Focus Stacking wykorzystujące drugą z opisanych metod, działające na poziomie aparatu i w dużym stopniu bezobsługowe. Wykonuje ono serię ośmiu zdjęć tej samej sceny, z których każde ma ostrość ustawioną w nieco innym punkcie, a następnie łączy te zdjęcia ze sobą w celu zmaksymalizowania głębi ostrości. Jest to więc odmiana funkcji HDR, lecz operująca nie na zakresach tonalnych obrazu, lecz obszarach ostrych i nieostrych. Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez to narzędzie należy dysponować odpowiednim obiektywem. Na chwilę obecną obsługiwanych jest siedem modeli szkieł M.ZUIKO: dwa wspomniane już obiektywy makro oraz pięć z siedmiu obiektywów należących do linii M.ZUIKO Pro.

Od strony użytkownika obsługa narzędzia Focus Stacking jest banalnie prosta. Należy je włączyć (jest częścią funkcji bracketingu ostrości, czyli Focus BKT) i ustawić wielkość interwałów ostrzenia czyli szerokość "kroku" pomiędzy ustawieniem ostrości dwóch sąsiadujących zdjęć źródłowych. Służy do tego parametr Różne ustaw. ostrości. Następnie, jeśli nie zamierzamy korzystać ze światła błyskowego (traktuje o tym osobny rozdział na następnej stronie artykułu), to możemy już przystąpić do fotografowania. Stawiamy aparat na statywie, regulujemy ostrość tak, aby znalazła się w mniej więcej centralnym punkcie sceny i naciskamy spust migawki. Po około minucie podczas której aparat wykona serię zdjęć i je połączy, nasza fotografia powinna być już gotowa. Jeżeli natomiast łączenie z jakiegoś powodu okaże się niemożliwe, zostaniemy o tym powiadomieni odpowiednim komunikatem. Zdjęcia źródłowe zapisywane są na karcie pamięci zgodnie z ustawieniami aparatu, natomiast obraz końcowy ma zawsze postać pliku JPEG.



Zdjęcie uzyskane w wyniku użycia funkcji Focus Stacking odznacza się doskonałą ostrością. Taki obraz można bez przeszkód poddawać dalszej edycji (np. w celu usunięcia tła) lub wykorzystać w postaci "jak jest", np. jako fotografię produktową w internetowym sklepie, blogu, bądź na aukcji.

Jakie aparaty dysponują funkcją Focus Stacking? Cóż, w chwili obecnej są to tylko dwa modele korpusów z rodziny OM-D: stara i nowa wersja "jedynki", czyli aparaty Olympus OM-D E-M1 oraz Olympus OM-D E-M1 Mark II, przy czym w pierwszym z nich opcja ta pojawia się po zaktualizowaniu oprogramowania wewnętrznego do wersji 4.0, a wersje 4.2 i 4.3 powiększają listę obsługujących ją modeli obiektywów o cztery kolejne, w tym opisany wcześniej M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro. Oprócz tego pięć modeli aparatów marki Olympus (wspomniane OM-D E-M1 i E-M1 Mark II, a także OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10 Mark II oraz PEN-F) oferują prostszą wersję tego narzędzia, czyli Focus Bracketing pozwalający łatwo wykonać serię nawet kilkudziesięciu zdjęć o różnie ustawionym punkcie ostrości, jednak nie łącząc ich automatycznie w jeden obraz. Tę ostatnią czynność fotograf musi już wykonać samodzielnie w programie graficznym. Dodatkową zaletą funkcji Focus Bracketing jest to, że współpracuje ona ze wszystkimi systemowymi obiektywami.