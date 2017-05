Obiektywy do fotografii ślubnej

Prawdą jest, że zdarzają się fotografowie (z reguły są to najtańsi rzemieślnicy) potrafiący „obskoczyć” cały ślub jednym lub dwoma szkłami. Jednak fotograf poważnie myślący o pracy w branży ślubnej i zaoferowaniu swoim klientom wysokiej jakości zdjęć niezależnie od warunków, w jakich przyjdzie mu pracować musi wymagać od siebie i swojego wyposażenia znacznie więcej. A to oznacza m.in. rozbudowany zestaw optyki. Chodzi głównie o dwie zasadnicze grupy obiektywów: wysokiej klasy jasne zoomy reporterskie pokrywające swoimi ogniskowymi zakres od szerokiego kąta do dość długiego tele oraz równie wysokiej klasy jasne szkła stałoogniskowe, przede wszystkim portretowe.

W tej pierwszej grupie żelazną parą jest zestaw 24–70 mm f/2.8 oraz 70–200 mm f/2.8 (wszystkie ogniskowe podajemy jak zwykle w ekwiwalencie pola widzenia małego obrazka) lub podobny, choć zdarzają się fotografowie celujący jeszcze szerzej: lubujący się w super dynamicznych scenach fotografowanych z bliska z silnie przerysowaną perspektywą. Mogą być one zresztą bardzo ciekawe i stanowić nawet jeden z wyznaczników naszego fotograficznego stylu (co też jest bardzo ważne – przy tak dużej konkurencji w tej branży bez wyrazistego, rozpoznawalnego stylu bardzo trudno jest się wyróżnić, nawet gdy ma się perfekcyjny warsztat), ale uwaga: trzeba je umieć robić i wiedzieć, kiedy można je robić! Nie każdemu muszą się spodobać efekty takiego fotografowania. W przypadku "stałek" warto postępować zgodnie ze wskazówkami z lekcji 14 na temat fotografii portretowej. Można więc zacząć od podstawowego zestawu tańszej optyki o jasności f/1.8, aby następnie stopniowo i w miarę potrzeby wymieniać ją na coś lepszego i jaśniejszego. Nie każdy fotograf potrzebuje np. kosztującego 8 tysięcy złotych obiektywu 85 mm f/1.2 i nie każdy zechce go dźwigać, ale dla wielu taka optyka może się okazać prawdziwym objawieniem. Jednak o tym, do jakiej grupy się należy warto się przekonać samemu. Choć obiektyw taki jak Canon EF 85mm f/1.2 L II USM jest przedmiotem westchnień wielu fotografów, to warto zadać sobie pytanie, czy na pewno jest on nam potrzebny i czy jesteśmy gotowi dźwigać przez kilka godzin w rękach (lub w torbie na ramieniu) tę ważącą okrągły kilogram wielką bryłę szkła, metalu i plastiku. (Fot. Canon) Więcej dowiesz się uczestnicząc w e-kursie: Fotografia i działalność gospodarcza. Kolejna edycja już 24 maja 2017 r.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl