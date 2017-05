Obiektywy do fotografowania architektury

Tak jak w przypadku wielu zastosowań fotograficznych o mocno zarysowanym zakresie, to obiektyw nawet bardziej niż aparat decyduje o tym, czy dany zestaw nadaje się do wykonywania wysokiej jakości zdjęć budynków. Dla fotografa architektonicznego absolutną podstawę stanowią szerokokątne obiektywy rektylinearne (a więc takie, które poprawnie odwzorują proste krawędzie budynków), najlepiej stałoogrniskowe z uwagi na wysoką jakość rejestrowanego przez nie obrazu. Szeroki kąt w tym wypadku oznacza zakres od 18 do 35 mm w przeliczeniu na pole widzenia małego obrazka.

