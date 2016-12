Oblicza kobiet w obiektywie najlepszych polskich fotografów

Najwybitniejsi artyści, m.in. Chris Niedenthal, Tomasz Tomaszewski, Robert Wolański zilustrowali zdjęciami cytaty znanych osób. Tak powstał kalendarz "Oblicza Kobiet". "Edycja kalendarzy firmy Gedeon Richter na 2017 rok to nowa forma artystyczna – fotografia. Fotografia jest dziedziną sztuki, która potrafi uchwycić moment, ulotną chwilę, która już nigdy się nie powtórzy. Wspaniale oddaje nastrój tej chwili i emocje osoby uwiecznionej na zdjęciu" – komentuje Aneta Grzegorzewska z Gedeon Richter.

Dyrektorem artystycznym i autorem koncepcji, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Andrzej Pągowski, który zaprosił do współpracy 11 całkowicie różnych od siebie fotografów. Powstała dzięki temu kolejna, międzypokoleniowa mini-galeria polskiej sztuki współczesnej. Wszyscy autorzy są artystami znanymi nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Każdy z nich reprezentuje inny styl, tworzy inną techniką i należy do innej grupy wiekowej.

