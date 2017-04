Obrazy zamienione w fotografie bez użycia aparatu

Z pewnością część naszych Czytelników zna nasz cykl artykułów "Arcydzieła w obiektywie", w którym opisywaliśmy zdjęcia znakomitych fotografów, zainspirowane obrazami. Pisaliśmy również o aplikacji Prisma, która zmienia fotografie w obrazy, z użyciem różnych malarskich stylów - od klasycznych po sztukę współczesną. Teraz naukowcy z uniwersytetu w Berkeley opracowali algorytm oparty na sztucznej inteligencji, który odwraca działanie wykorzystane w aplikacji Prisma i wyręcza fotografów zainteresowanych przenoszeniem dzieł sztuki na matryce ich aparatów.

Używając "transferu stylu obrazu", sztuczna inteligencja może przekształcić impresjonistyczne obrazy Moneta w realistyczne cyfrowe obrazy, których jakość jest zbliżona do fotografii. Ten zabieg z pewnością jest niezwykle interesujący dla historyków sztuki, którzy mogą mieć większe wyobrażenie o tym, co widział artysta, zanim wziął pędzel w dłoń. Jednak dla fotografii to kolejny krok, przez który plenery fotograficzne mogą przejść do lamusa. Ponadto algorytm może zmienić na obrazie zimę w lato, jabłka w pomarańcze, a konie w zebry.