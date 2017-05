Ocean chmur - rzadkie zjawisko inwersji termicznej w Wielkim Kanionie na wyjątkowym time-lapse

Wielki Kanion to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc w Stanach Zjednoczonych. W bezchmurny dzień głębokie doliny i czerwone skały stają się okazją do wykonanie spektakularnych zdjęć krajobrazowych. Fotograf Harun Mehmedinovic przez dwa lata regularnych wycieczek do Parku Narodowego Wielkiego Kanionu nie szukał idealnej pogody, a dość rzadkiego zjawiska inwersji termicznej.

Zazwyczaj powietrze znajdujące się bliżej powierzchni ziemi jest cieplejsze niż to wyżej, jednak gdy w wyniku zjawisk zachodzących w atmosferze dochodzi do odwrotnego układu temperatur niż zazwyczaj, mamy do czynienia z inwersją termiczną, na którą polował Harun Mehmedinovic. Kiedy występowało to zjawisko, mgła wlewała się między skały, zmieniając majestatyczny Wielki Kanion w plażę, o której brzeg rozbijały się fale chmur.