Ocenzurowane – fotograficzny protest przeciw złemu postrzeganiu kobiecego ciała

Temat kobiecego ciała i jego traktowania przez społeczeństwo to niezły temat dla psychologów zajmujących się takimi problemami, jak paranoja czy schizofrenia. Z jednej strony jest ono wszechobecne, a mass media bombardują nas obrazami skrajnie roznegliżowanych kobiet pod lada pretekstem. Z drugiej strony gorszą nas rzeczy kompletnie naturalne, takie jak choćby widok matki karmiącej piersią, a odsłonięty sutek na portalu społecznościowym wystarczy, aby fotografowi lub modelce zablokowano konto. Problemy, jakie regularnie spotykają z tego powodu kanadyjską fotografkę Trinę Cary stały się punktem wyjścia realizacji bardzo ciekawego projektu.

Trina Cary jest fotografem mieszkającym i pracującym w Kanadzie. Jej nietypowe projekty obejmujące uwiecznianie na zdjęciach zupełnie zwyczajnych kobiet, par i rodzin w nietypowy, ale bardzo piękny sposób gościły już na naszych łamach i zyskały sporą popularność zwłaszcza wśród osób, które uważają, że piękne ciało nie musi być idealne. Inspiracją do jej najnowszego projektu stały się regularne przypadki blokowania jej konta na Facebooku, które stanowi jej zawodową wizytówkę. Warto przy tym zauważyć, że artystka nie łamała przy tym żadnych zasad regulaminu serwisu, a publikowane przez nią akty zawsze były prewencyjnie cenzurowane tak, aby nadgorliwe automaty przeczesujące rozmaite fanpage w poszukiwaniu nagich kobiecych sutków nie miały się do czego przyczepić.

