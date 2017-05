Od nauki reguł kompozycji do ich łamania: rozpoczynamy nowy e-kurs

Jednym z najistotniejszych elementów wyróżniających dobre zdjęcie jest jego kompozycja. A dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Samo pojęcie kompozycji jest kłopotliwe dla wielu fotografów, zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Ci pierwsi mają kłopoty z zaakceptowaniem faktu, że podnosząc aparat do oka i ustalając kształt kadru, należy przestrzegać narzuconych i czasami niezrozumiałych reguł. Ci drudzy zaś przejawiają tendencję do niewolniczego kierowania się tymi regułami, przez co ich zdjęcia stają się sztampowe i przewidywalne. Tymczasem zarówno opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć.

Radość fotografowania polega na dokonywaniu swobodnych wyborów: jeśli chcesz, możesz stosować klasyczne reguły. Ale równie dobrze możesz je naciągnąć do swoich potrzeb lub całkowicie zignorować. Jednak te decyzje możesz podejmować świadomie dopiero w momencie, kiedy będziesz miał wiedzę o możliwościach konstrukcji obrazu. E-kurs podzielony jest na lekcje, na które składają się zarówno e-booki, jak i filmy. W ramach poszczególnych części zachęcamy do tego, aby na moment przerwać czytanie i oglądanie i samodzielnie sprawdzić w praktyce zdobyte umiejętności. Dzięki temu jeszcze w trakcie trwania nauki będziesz mógł zaobserwować u siebie znaczną poprawę umiejętności fotograficznych i przekonać się, o ile lepiej rozumiesz zagadnienie kompozycji i jej roli w fotografii. Ważne Sam wybierasz sobie porę nauki. Materiały szkoleniowe przesyłane są w formie e-booków raz w tygodniu, na Twoje konto e-mail. Dodatkowo, po zakończeniu e-kursu otrzymasz płytę CD, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe oraz dodatki i film szkoleniowy, stanowiący podsumowanie zagadnień omawianych w trakcie e-kursu. Uczestnicy otrzymują: 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: płytę CD zawierającą

film szkoleniowy

materiały e-kursu i dodatki

certyfikat ukończenia e-kursu Cena: 97 zł Uwaga: Kolejna edycja e-kursu rozpoczyna się 4. 05. 2017 r. Program e-kursu Lekcja 1 Kompozycja, czyli przepis na zdjęcie przemawiające do odbiorcy

Elementy składowe kompozycji zdjęcia Klasyczne reguły kompozycji Trójpodział i złoty podział Podział ukośny i diagonalny Schemat spirali Kompozycja centralna i symetria Ćwiczenia Lekcja 2 Porady praktyczne Od czego zacząć? Odległość od obiektu Krawędzie kadru Kadr wieloplanowy Ćwiczenia Lekcja 3 Elementy wzmacniające kompozycję Orientacja i proporcje kadru Wzory i desenie Kontrast Barwa Równowaga Przestrzeń życiowa Ćwiczenia Lekcja 4 Perspektywa Związek pomiędzy perspektywą, a głębią zdjęcia Wpływ ogniskowej obiektywu na perspektywę obrazu Obiektywy standardowe Obiektywy szerokokątne Obiektywy długoogniskowe Obiektywy zmiennoogniskowe – kwestia nazewnictwa Ćwiczenia Lekcja 5 Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy Ujęcia z poziomu twarzy (perspektywa klasyczna) Ujęcia od góry (perspektywa ptasia) Ujęcia z dołu (perspektywa psia i żabia) Ryzyko związane z zadzieraniem aparatu w górę Ujęcia z boku Ujęcia z biodra Sztuczna perspektywa i jej zastosowanie w zdjęciach trikowych Łamanie reguł – co nam to daje? Ćwiczenia



Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl