Odporny, zewnętrzny dysk SSD ADATA SD700 z nagrodą iF Design 2017

Odporny, zewnętrzny dysk SSD ADATA SD700 otrzymał prestiżową nagrodę iF Design 2017. Został on wybrany spośród 5575 zgłoszonych produktów, przez 58 niezależnych członków jury. iF Design Award to jeden z najbardziej liczących się konkursów na świecie w dziedzinie designu. Od około 60 lat nagroda iF Design jest przyznawana najbardziej innowacyjnym produktom.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: produkt, opakowanie, komunikacja, architektura i architektura wnętrz oraz koncept profesjonalny. Wszystkie nagrodzone produkty będą prezentowane na wystawie iF Design w Hamburgu, a także w corocznie wydawanym katalogu oraz w aplikacji na urządzenia mobilne.