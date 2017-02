Odważna sesja Jeana-Baptiste Mondino

Autorem przewodniej sesji dla magazynu Numéro jest Francuz o nieco szalonym stylu fotografowania - Jean-Baptiste Mondino. Znany jest zarówno ze swoich sesji fotograficznych, jak i teledysków dla gwiazd muzyki pop. Pracował z Madonną, Stingiem i Davidem Bowie. Jako fotograf odznacza się charakterystycznym fantazyjnym i teatralnym stylem. Jego zdjęcia znalazły się również między innymi w kalendarzu Lavazza.

Jean-Baptiste Mondino to jeden z najlepiej zarabiających współcześnie fotografów. I choć prezentowana sesja, pochodząca z lutowego magazynu Numéro nie wszystkich może zachwyci, to warto pamiętać, że charakter zdjęć musiał odpowiadać stylistyce ubrań, a fotograf był odpowiedzialny za prezentację kolekcji, która została stworzona przez zupełnie inne osoby.

