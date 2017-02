Olśniewające portrety gwiazd wykonane w oscarową noc

Po raz kolejny fotograf Mark Seliger we współpracy z Vanity Fair w prowizorycznym studio, tuż za ścianą, gdzie na gali Oscarów bawiły się największe gwiazdy współczesnego kina, wykonał serię pięknych portretów. Oscara dla najlepszego filmu zdobył "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa. "Moonlight" wyróżniony został także w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy – statuetkę odebrał Mahershala Ali. Reżyser i scenarzysta "La La Land", 32-letni Damien Chazelle, został nagrodzony przez Akademię jako najlepszy reżyser, a występująca w jego filmie Emma Stone otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Oscar w kategorii najlepszy odtwórca roli pierwszoplanowej trafił do Caseya Afflecka za „Manchester by the Sea”.

Pomysł na zdjęcia zza kulis uroczystości, który cztery lata temu wydawał się śmiałym eksperymentem, teraz jest już tradycją. Fotograf pośród zgiełku najważniejszego wydarzenia Hollywood wykonał kameralne, uderzające portrety największych gwiazd tej nocy. "Myślę, że świetne fotografie pojawiają się nagle i bez specjalnego wysiłku – jeśli tylko nie myślisz o nich zbyt intensywnie i po prostu cieszy cię sam proces tworzenia" – mówi fotograf.