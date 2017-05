Olympus aktualizuje firmware topowych bezlusterkowców

Dość nieoczekiwanie firma Olympus zaktualizowała oprogramowanie wewnętrzne trzech najważniejszych modeli aparatów bezlusterkowych w swojej ofercie: PEN-F, OM-D E-M5 Mark II i OM-D E-M1 Mark II. Jeszcze ciekawszy jest główny powód tej aktualizacji: wprowadzenie przez firmę Profoto do swojej oferty radiowego sterownika lamp błyskowych przeznaczonego dla systemu Mikro Cztery Trzecie Air Remote TTL-O. Oprogramowanie zapewnia w wymienionych aparatach kompatybilność z tym urządzeniem. Drobnych modyfikacji doczekał się również firmware dwóch obiektywów M.ZUIKO: modeli 12-100mm F4 IS Pro oraz 300mm F4 IS Pro.

Aparaty należące do systemów Mikro Cztery Trzecie nie stanowią sprzętu często spotykanego w studiach fotograficznych, pomimo obecności w ofercie Olympusa, Panasonika i innych producentów naprawdę udanej optyki portretowej. Niemniej jednak nie jest to też sprzęt zupełnie skreślany w tym zakresie przez producentów, czego dowodem jest premiera nowego sterownika dla lamp Profoto – prawdziwego potentata w branży oświetleniowej.