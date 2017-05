Olympus TG-5 z nowym sensorem

Olympus prezentuje aparat TG-5, najnowszy flagowy model Tough. Przedstawiciel najbardziej wytrzymałej kategorii aparatów Olympus został wyposażony w jasny obiektyw 25-100 mm 1:2.0, nowy sensor, najnowszy procesor obrazu TruePic VIII, znacznie poprawiający szybkość zapisu i jakość obrazu, a także filmy 4K i 120 FPS Full HD typu high-speed gwarantujące lepszą jakość trybu slow motion. Górne pokrętło sterujące ułatwi dostęp do wybranych ustawień, a podwójna szybka przeciwmgielna zapewni lepszą widoczność.

Priorytetem konstruktorów aparatu Olympus TG-5 było poprawienie jakości obrazu i zwiększenie możliwości aparatu. Nowy sensor ma mniejszą liczbę pikseli niż sensor w poprzednim modelu, ale w połączeniu z najnowszym procesorem stosowanym we flagowym modelu OM-D E-M1 Mark II daje lepszą jakość obrazu, szerszy zakres tonalny oraz krótszy czas reakcji.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem