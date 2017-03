Operator filmowy Roy Wagner oświetlił film jednym źródłem światła z lampy Rotolight Anova PRO

Wielokrotnie nagradzany operator filmowy Roy H. Wagner wybrał ciągłe oświetlenie LED Rotolight Anova PRO Bi-colour jako wyłączne źródło światła w swoim nowym filmie „Trouble Sleeping”. Operator znany jest z nagrodzonych statuetkami Emmy oraz Złotymi Globami programów telewizyjnych takich jak „Ray Donovan”, „Dr House”, kilkusezonowe „CSI: Kryminalne Zagadki Las Vegas” oraz „Elementary” z Jonny Lee Millerem i Lucy Liu. Wagner posiada wieloletnie doświadczenie w branży filmowej, sięgające prawie 50 lat.

Często mówiłem o prostocie tworzenia obrazu, o tym że chciałbym robić ujęcia za pomocą jednego źródła światła i jednej kamery." – komentuje Wagner. "Oczywiście taka okazja zdarza się niezwykle rzadko, ale dano mi szansę stworzenia takich warunków podczas pracy nad filmem "Trouble Sleeping.“ Wybrałem system Rotolight, ponieważ wiedziałem, że jest on w stanie dokładnie odtworzyć kolory i posiada moc, której potrzebowałem. Na planie nie używaliśmy żadnego innego światła uzupełniającego".

