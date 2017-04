Opuszczone miejsca nocą na niezwykłych zdjęciach Troya Paivy

Troy Paiva wykonuje nocne zdjęcie od 1989 roku. Mówi, że jego fotografie są efektem ubocznym jego pasji do badania opuszczonych miejsc nocą. Fotograf spędza większość swojego czasu w szczerym polu, fotografując porzucone budynki, czy samochody. „Pociąga mnie poczucie izolacji i samotności. Kocham to surrealistyczne uczucie, które pojawia się podczas samotnej wędrówki w samym środku pustkowia, w środku nocy. Zmysły bardzo się wyostrzają, i wtedy mocniej czuje ciężar upływającego czasu " - mówi Troy Paiva.

Troy Paiva przygodę z fotografią nocą rozpoczynał w erze fotografii analogowej. "36 ekspozycji ośmiominutowych w ciągu całej nocy i wracasz do domu z jednym lub dwoma względnie udanymi fotografiami. Tak niski współczynnik trafionego ujęcia był naprawdę frustrujący. Nie przestawałem fotografować tylko dlatego, bo kocham być w tych miejscach, samotnie w środku nocy" .

