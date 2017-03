Oryginalne ubrania i nie tylko marki Canon

Ubrania „zaangażowane” to nic nowego. Kiedyś dominowały koszulki z wizerunkami zespołów muzycznych, teraz najbardziej popularne są ubrania prezentujące nasze poglądy polityczne, nawołujące do pokoju, czy do walki o prawa kobiet lub mniejszości. Do popularnego trendu dołączył brytyjski oddział Canon, i jeśli jesteś fotografem z tej stajni, możesz nosić oryginalne markowe ubrania i inne akcesoria, dzięki którym zrobisz pierwsze fotograficzne wrażenie.

Kolekcja Canon UK to nie tylko koszule, bluzy czy kurtki - znajdziemy w niej również parasole, a nawet śliniaki dla dzieci.