Ostatni dzień niższej ceny warsztatów Zapanuj nad swoim sprzętem

Zapanuj nad swoim sprzętem, a w efekcie otrzymuj fotografie dokładnie oddające Twoje zamierzenia - to główne założenie nowego cyklu wyjątkowych warsztatów, przygotowanych przez redakcję SwiatObrazu.pl na rok 2017.

Nic nie zastąpi prawdziwego warsztatu, a rzeczywiste umiejętności zyskuje się jedynie ćwicząc. Warsztaty "Zapanuj nad swoim sprzętem" mają unikalną formułę - są pozbawione wykładów teoretycznych i oparte przede wszystkim na wspólnym fotografowaniu, opatrzonym komentarzem. Każdy punkt programu to wykonanie serii zdjęć pod okiem Trenera, którego zadaniem jest umożliwienie Uczestnikom bezbłędnej realizacji założeń ćwiczenia. Wszyscy wiemy przecież, że dopiero po opanowaniu zasad podstawowych można pozwolić sobie na ich łamanie i szukanie własnej drogi rozwoju.

Cel Warsztatów:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, stanowiących punkt wyjścia do własnych działań. Właściwe wykorzystanie takich parametrów, jak przysłona i czas naświetlenia. Świadome wykorzystanie kolorów i wynikający z nich wpływ na kompozycję zdjęcia, świadome szukanie kompozycji i kadru. Robienie zdjęć, na których znalazło się to, co widziałeś i czułeś w danej chwili.

Do kogo warsztaty są kierowane:

Warsztaty kierowane są do wszystkich, którzy posiadają aparaty fotograficzne i chcą podnieść świadomość i jakość wykonywanych zdjęć na poziomie ich techniki i estetyki.

Uwaga

Termin warsztatów to sobota - 25 marca 2017 r. Do końca lutego warsztaty dostępne są w przedsprzedaży w niższej cenie - obecnie cena to jedynie 190 zł (zawiera już podatek VAT). Cena regularna warsztatów przy zapisach i wpłatach po 1.03.2017 r. to 320 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wniesienia opłaty za szkolenie.

Program:

1. Kadrowanie

Prawidłowe trzymanie aparatu.

Postawy ciała, które należy przybrać, aby wygodnie i skutecznie fotografować.

Sposoby kadrowania.

Konserwacja i ochrona aparatu cyfrowego.

Cel: wykształcenie umiejętności przewidywania, jak zdjęcie będzie wyglądało po naciśnięciu spustu migawki.

Zadanie: wybór głównego tematu zdjęcia oraz skomponowanie kadru.

2. Ekspozycja

Mierzenie światła.

Świadome dobieranie parametrów ekspozycji.

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania, z którymi należy zmierzyć się podczas fotografowania.

Cel: opanowanie podstawowych technik związanych z wykorzystaniem pomiaru światła. Umiejętność odpowiedzi na pytania z zakresu techniki i estetyki fotografii.

Zadanie: wykonanie poprawnie naświetlonych zdjęć. Ustawienie poprawnej ekspozycji, która uchwyci cały zakres tonalny, jaką miała wybrana scena.



3. Kolory na zdjęciach i rodzaje oświetlenia

Światło i jego znaczenie dla fotografa.

Źródła światła.

Balans bieli.

Poprawne wyznaczanie temperatury barwowej.

Twórcze wykorzystanie ustawienia balansu bielu.

Cel: poznanie charakteru światła, jego barwy oraz tego, jak wpływa na obraz rejestrowany przez aparat.

Zadanie: wykonanie zdjęcia poprawnie odwzorowującego kolory fotografowanej sceny.



4. Czułość ISO

Sposoby rejestrowania światła przez aparat.

Czułość matrycy.

Świadome dobieranie czułości ISO.

Skąd bierze się szum.

Cel: poznanie zależności pomiędzy czułością ISO, a czasem naświetlania i jakością rejestrowanego obrazu.

Zadanie: dobór czułości ISO oraz wpływanie na kolor i szczegółowość fotografii.

5. Autofokus

Działanie autofokusa.

Kiedy autofokus zawodzi.

Skuteczne wykorzystywanie autofokusa.

Świadome dobranie trybu pracy autofokusa.

Cel: poznanie zasad działania, wad i zalet automatycznego nastawiania ostrości.

Zadanie: opanowanie ustawień autofokusa i podstawowych technik posługiwania się nim.



6. Pytania i zagadnienia dodatkowe

Wspólna analiza i ocena zdjęć wykonanych podczas warsztatów.

Sesja pytań zadawanych przez uczestników – tematyka może wykraczać poza temat zajęć.



Organizator:

Wydawca swiatobrazu.pl

Cena:

320 zł (zawiera 23% VAT)

Uwaga: do dnia 28 lutego trwa przesprzedaż - cena warsztatów w przedsprzedaży to 190 zł

W cenie warsztatów Uczestnicy otrzymują:

materiały szkoleniowe na płycie,

dwie przerwy kawowe,

certyfikat poświadczający ukończenie warsztatów.

Termin:

25 marca 2017 r.

Czas trwania:

10:00–17:00

Miejsce:

Centrum Krakowa