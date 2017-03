Ostatnie dni na wiosenne foto-porządki

Zmęczeni zimą, niskimi temperaturami i małą ilością słońca entuzjastycznie witamy każdy dłuższy i słoneczny dzień. Przyroda budzi się do życia i nam również przybywa energii. To świetna okazja, żeby poświęcić więcej uwagi swojej pasji fotograficznej i poszukać inspiracji do odkrywania i rozwijania własnego stylu fotografowania. Dlatego powraca bardzo popularny wśród Czytelników promocyjny pakiet – Foto-porządki na wiosnę, który skutecznie pomoże zbudować solidne podstawy do rozpoczęcia kreatywnej pracy i szlifowania swojego indywidualnego stylu.

Krok 1 - Poznaj zasady zmian je złamiesz

Dwie godziny filmu szkoleniowego poświęconego kompozycji i ekspozycji pozwoli Wam opanować reguły, tak aby ich późniejsze świadome przekraczanie pozwoliło rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie marzyliście.

Kompozycja, czyli przepis na zdjęcie przemawiające do odbiorcy to opanowanie umiejętności dostrzegania kształtów i form fotografowanych obiektów, ich tekstury, linii i masy, jak również oceny wzajemnych uwarunkowań pomiędzy nimi.

Ekspozycja to najważniejsze, obok kompozycji, pojęcie związane z fotografią. Opanowanie zasad ekspozycji pozwala nie tylko uzyskać poprawnie naświetlone zdjęcia, ale też poprzez świadome operowanie możliwościami, jakie daje fotografowana scena oraz używany sprzęt, umożliwia podniesienie poziomu wykonywanych zdjęć.

Krok 2 - Zapanuj nad cyfrową ciemnię

Z Cyfrową Ciemnią Fotografa zaczynamy od największej pułapki czyhającej na fotografa - czyli odwzorowania barw. Droga obrazu od matrycy do wydruku jest bowiem bardzo skomplikowana. Następnie w oparciu o Adobe Photoshop Lightroom (większość konkurencyjnych programów korzysta z mechanizmów wiernie naśladujących rozwiązania Adobe) nauczysz się: katalogowania i zarządzania zdjęciami, wyostrzania, odszumiania oraz usuwania wad optyki, sztuki czerni i bieli, edycji zdjęcia oraz drukowania. Na koniec otrzymujesz 30 presetów umożliwiających maksymalne automatyzowanie czynności edycyjnych oraz uzyskiwanie wielu zaawansowanych efektów wizualnych dzięki pojedynczemu kliknięciu myszką.

Krok 3 - Nowe umiejętności

Oświetlenie portretowe. Warsztaty ze Scottem Kelbym. Książki Scotta Kelby’ego są najczęściej wybieranymi podręcznikami zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów fotografii cyfrowej. Nic dziwnego! Są one bogato ilustrowane, zawierają liczne przykłady i — co najważniejsze — zostały napisane przystępnym językiem. Zawarte w nich informacje stanowią źródło inspiracji oraz pomysłów na nowe, jeszcze lepsze zdjęcia.

Do książki dołączona jest unikatowa płyta DVD. Zawiera ona blisko dwie godziny materiału filmowego przedstawiającego pracę fotografa od podszewki. Scott wraz ze swoją ekipą odwiedził studio fotograficzne i plenery w Miami. Co zatem znajdziesz na płycie? Sesje nawiązujące do porad fotograficznych prezentowanych w jego książkach oraz mnóstwo nowych, interesujących informacji, które pozwolą Ci na wykonywanie jeszcze lepszych zdjęć! W trakcie spotkania ze Scottem zgłębisz tajniki zastosowania światła w portrecie i sesji mody, wykorzystania cieni oraz doświetlania sceny, a w czasie oglądania kolejnych minut filmu dostrzeżesz mnóstwo drobiazgów składających się na finalny efekt fotografii, których nie sposób opisać słowami. Do płyty dołączone jest kompendium zawierające najistotniejsze informacje niezbędne w pracy fotografa. Jest to obowiązkowa pozycja dla każdego pasjonata zdjęć!

Jak wygląda praca fotografa od kuchni?

Jak wykonać dynamiczny portret sportowy?

Jak wykorzystać bezpośrednie światło słoneczne?"

Szkolenie : Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją. Czas trwania: 120 minut

: Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją. Czas trwania: 120 minut Szkolenie : Cyfrowa ciemnia dla fotografa i 30 presetów do Lightroom. E-book - 168 stron plik PDF, 5 godzin szkolenia - piki .avi, 30 presetów - plików z rozszerzeniem .lrtemplate

Książkę i płytę DVD "Oświetlenie portretowe. Warsztaty ze Scottem Kelbym"

Szczegółowy program i spisy treści

Oświetlenie portretowe. Warsztaty ze Scottem Kelbym

Portret w naturalnym świetle

Wykorzystanie lampy w portrecie

Doświetlanie przez okno

Wykorzystanie reflektorów beauty dish

Zastosowanie lamp Spiderlite

Zalety cienia

Portret sportowy

Fotografowanie w plenerze z wykorzystaniem lampy

Sesja mody

Cyfrowa ciemnia dla fotografa

E-book Świat barw w fotografii cyfrowej Jak urządzenia widzą kolory

Łączenie światła, mieszanie farbek

Gamut a technika fotografowania

Profil dobry na wszystko

Co dręczy cyfrowych fotografów?

Kolory rejestruje matryca aparatu, ale interpretuje procesor!

Oglądanie i edycja

Co wpływa na jakość i kolorystykę wyświetlanego obrazu?

Odbitki równie dobre, jak zdjęcia na monitorze

Gdy programy nie radzą sobie z kolorami...

Rozwiązania problemów związanych z zamieszczaniem fotografii w Internecie

Skala luminancji

Sekret jeszcze bielszej bieli

Skąd aparat ma wiedzieć, co jest białe?

Światło ujęte w liczbach

Balansowanie bieli

RAW i JPEG

"Prawidłowy" nie zawsze znaczy dobry

Pułapki i problemy

Balans bieli a monitory

Fotografowanie z wzornikiem

Ustawianie balansu bieli w trybie Custom WB

Ostrożnie z tą jasnością! (rozdział dla dociekliwych)

Kalibracja... aparatu? Też można!

Warsztat cyfrowego fotografa

Kalibracja aparatu

Profile barwne w plikach DNG – sposób na kalibrację aparatu

Monitor dla fotografa

Drukarka dla fotografa

Kalibracja monitora i drukarki w praktyce

Profil prawdę Ci powie – dodatek dla dociekliwych

Proces druku (teoria)

Uwaga na podwójne zarządzanie barwą! Katalogowanie i zarządzanie zdjęciami - film szkoleniowy Filozofia Lightrooma – zarządzanie zdjęciami w bibliotekach, edycja bezstratna, import i eksport

Omówienie ogólne interfejsu programu Adobe Lightroom

Omówienie modułu Library

Import zdjęć i układanie ich w katalogach

Tworzenie kolekcji zdjęć

Oznaczanie zdjęć – słowa kluczowe

Ocenianie zdjęć – ranking typu gwiazdki i jego wymienność z innymi programami

Oznaczanie zdjęć – flagi

Oznaczanie zdjęć – etykiety barwne

Przeglądanie i wyszukiwanie zdjęć zgodne z przyjętymi kryteriami Wyostrzanie, odszumianie oraz usuwanie wad optyki - film szkoleniowy Odszumianie pojedynczej fotografii i większych grup zdjęć

Definiowanie domyślnych parametrów odszumiania w zależności od modelu aparatu i czułości ISO zdjęcia

Wyostrzanie zdjęć z poziomu modułu Develop

Szybkie wyostrzanie zdjęć podczas eksportowania na dysk twardy

Wyostrzanie zdjęć podczas drukowania odbitek i generowania galerii internetowej

Usuwanie winietowania i aberracji chromatycznych

Usuwanie zniekształceń geometrycznych

Automatyczna korekta wad obiektywu Sztuka czerni i bieli Teoretyczno-praktyczne informacje na temat wykonywania zdjęć czarno-białych

Korygowanie ekspozycji i kolorystyki zdjęć na potrzeby konwersji do postaci czarno-białej

Moduł Develop w trybie obróbki zdjęć czarno-białych

Edycja zdjęć czarno-białych w Lightroomie

Tonowanie fotografii czarno-białych do postaci mono- i duochromatycznej

Automatyczna korekta zdjęć czarno-białych i sposoby jej wyłączania Edycja zdjęcia Kadrowanie i prostowanie zdjęć

Szybka oraz precyzyjna korekta ekspozycji i kolorystyki

Narzędzie krzywych

Kolory – edycja zaawansowana

Efekty specjalne – winietowanie i ziarno

Cyfrowy filtr połówkowy (gradacyjny)

Korekta wybranych obszarów obrazu

Profilowanie barwne aparatu

Narzędzia pomocnicze Drukowanie zdjęć Teoretyczne informacje dotyczące wykonywania odbitek fotograficznych w warunkach domowych

Nośniki, tusze, profile barwne

Przygotowanie zdjęć do druku w programie Adobe Photoshop CS5

Softproofing i kontrola kolorystyki wydruku przed jego wykonaniem

Drukowanie zdjęć w programie Adobe Photoshop CS5

Przygotowanie zdjęć do druku w programie Adobe Photoshop Lightroom 3 i wykonywanie tzw. stykówek

Drukowanie zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom 3

Zapanuj nad kompozycją i ekspozycją

Kompozycja - zasady i ich łamanie

1. Wprowadzenie – czym jest kompozycja i jakie ma znaczenie w fotografii.

2. Elementy kompozycji – przedmioty materialne i pusta przestrzeń. Od czego zacząć?

3. Trójpodział i złoty podział – najpopularniejsze i najprostsze schematy kompozycyjne.

4. Podział ukośny i diagonalny – sposób na zwiększenie dynamizmu zdjęć.

5. Kompozycja oparta na spirali – hipnotyzujące kształty.

6. Symetria i kompozycja centralna – sposób na statyczny i zrównoważony kadr.

7. Orientacja i proporcje kadru – jak kreatywnie wykorzystać te dwa elementy.

8. Punkt widzenia – modelowanie sceny poprzez zmianę położenia aparatu.

9. Powtarzające się wzory i desenie jako główny element składowy kompozycji.

10. Kontrast jako główny element składowy kompozycji.

11. Barwa jako główny element składowy kompozycji.

12. Równowaga w kadrze.

13. Przestrzeń życiowa.

14. Plany.

15. Domknięcie kadru.

16. Łamanie reguł – co nam to daje?

17. Jak może nam pomóc aparat?

18. Wskazówki dla osób dokonujących edycji zdjęć za pomocą komputera.

Kreatywna ekspozycja

1. Wprowadzenie. Co to jest ekspozycja i jakie ma znaczenie w fotografii.



2. Podstawowe elementy składające się na ekspozycję w fotografii cyfrowej.



3. Skala EV i jej wykorzystanie, zarówno do określenia jasności sceny, jak i ekspozycji kadru. Liczbowy związek skali EV z poszczególnymi parametrami składowymi ekspozycji.



4. Tryby kontroli ekspozycji w aparatach cyfrowych i ich zastosowanie. Mechanizm korekty ekspozycji jako narzędzie służące do radzenia sobie w trudniejszych sytuacjach oświetleniowych.



5. Metody pomiaru światła w aparatach cyfrowych. Podstawowe narzędzia kontroli ekspozycji – drabinka światłomierza, histogram oraz podgląd miejsc prześwietlonych i niedoświetlonych.



6. Sceny o nietypowym oświetleniu. Przykłady kreatywnego wykorzystania ekspozycji w celu uzyskania lepszych zdjęć.



7. Możliwości korekty ekspozycji po wykonaniu zdjęcia, za pomocą komputera - na przykładzie programu Adobe Photoshop CS5. Korzyści wynikające z zapisu zdjęć w formacie RAW.



8. Uwagi końcowe.

