Padł rekord ilości polubień jednego zdjęcia

Fotografia przedstawiające Beyonce w ciąży, umieszczona przez piosenkarkę na jej koncie w serwisie Instagram, w ciągu doby pobiła światowy rekord ilości polubień zdjęcia w sieci Internet. Zdjęciu towarzyszyła także informacja, że piosenkarka jest w ciąży z bliźniakami.

Pamiętam czasy, gdy kobiety w ciąży nie chwaliły się swoimi rosnącymi brzuchami. Były to czasy, gdy w Polsce nie było jeszcze kolorowych pism dla kobiet ani tematycznych kanałów telewizyjnych; wtedy bycie w ciąży było czymś normalnym, ale też nie tym, z czego należało być jakoś szczególnie dumnym. I choć w Europie Zachodniej czy USA stan błogosławiony częściej pojawiał się w telewizji czy prasie, doskonale pamiętam szum, jaki na całym świecie wzbudziło jedno zdjęcie zaokrąglonego brzucha.

Zdjęcie uzyskało 9,1 miliona polubień i ponad 400 tysięcy komentarzy. Dotychczasowy rekord należał do Seleny Gomez, która otrzymała dla jednego ze zdjęć 6,3 miliona polubień w czerwcu 2016 r.

