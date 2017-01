Panasonic Lumix FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym

Panasonic ogłosił premierę nowego aparatu Lumix FZ82 z popularnej serii FZ, który wyposażono w potężny zoom optyczny. Wyróżnia się łatwością sterowania (w tym obsługą manualną) rejestracji zdjęć i wideo. Aparat LUMIX FZ82 ma szerokokątny obiektyw LUMIX DC VARIO 20 mm z 60-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik aparatu 35 mm z obiektywem 20–1200 mm).

Aparat LUMIX FZ82 wyposażono w tylny wyświetlacz o rozdzielczości 1040 tys. punktów z systemem sterowania dotykowego. Elektroniczny wizjer wielkości 0,2 cala, o rozdzielczości 1170 tys. punktów pozwala na robienie zdjęć z precyzyjnym zogniskowaniem. Aparat ma zintegrowaną łączność z siecią Wi-Fi, co zapewnia większą elastyczność podczas wykonywania zdjęcia i umożliwia jego natychmiastowe udostępnienie dzięki prostej obsłudze. Mając do dyspozycji gorącą stopkę i szereg opcjonalnych akcesoriów, aparat LUMIX FZ82 standardem przewyższa typowe aparaty kompaktowe z teleobiektywem. Gwarantuje przy tym wysoką jakość zdjęć i znakomitą rejestrację wideo w rozdzielczości 4K.

Dzięki nowo wbudowanej 18,1-megapikselowej matrycy MOS o wysokiej czułości i zaawansowanemu procesorowi obrazu Venus Engine aparat reaguje błyskawicznie. Aby uzyskać jeszcze szybszą reakcję i większą mobilność, w aparacie LUMIX FZ82 zastosowano szybki, precyzyjny autofokus z technologią DFD (Depth From Defocus) [1] skracającą czas ustawiania ostrości. Oblicza on odległość od fotografowanego obiektu poprzez porównanie 2 zdjęć o różnych poziomach ostrości przy szybkiej prędkości wymiany sygnału wynoszącej 240 kl./s. W efekcie ustawienie autofokusu trwa mniej więcej 0,09 sekundy [2] . Im dłuższa ogniskowa, tym korzystniejsza jest ta opcja.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem