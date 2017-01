Panasonic przeprowadził modernizację czterech obiektywów z serii Lumix G

Panasonic przeprowadził modernizację czterech cyfrowych wymiennych obiektywów z serii Lumix G, aby uzyskać lepsze wyniki oraz mobilność. Modernizacja obejmuje: Lumix G X VARIO 12–35 mm / f/2.8 II ASPH. / POWER O.I.S (H-HSA12035), Lumix G X VARIO 35–100 mm / f/2.8 II / POWER O.I.S. (H-HSA35100), Lumix G VARIO 45–200 mm / f/4.0–5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA45200) i Lumix G VARIO 100–300 mm / f/4.0-5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA100300). Zawierają POWER O.I.S. (optyczny stabilizator obrazu), pracują z podwójnym stabilizatorem obrazu (Dual I.S. (Image Stabilizer)*1, pięcioosiowym Dual I.S.*2 i pięcioosiowym Dual I.S.2*3, kiedy są zamontowane w odpowiednim dla nich jednoobiektywowym bezlusterkowym aparacie cyfrowym Panasonic LUMIX DSLM.



Obiektywy te udoskonalono także pod względem stylistycznym, tak aby pasowały do bezlusterkowych, jednoobiektywowych aparatów cyfrowych Panasonic Lumix DSLM z serii Lumix G.

Lumix G VARIO 45–200 mm / F4.0–5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA45200) oraz Lumix G VARIO 100–300 mm / F4.0–5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA100300) są teraz zgodne z matrycą przy maksymalnej prędkości 240 kl./s, co pozwala w pełni wykorzystać aparaty z szybkim i wysoce precyzyjnym autofokusem opartym na detekcji kontrastu.

Co istotne, nowe obiektywy nagrywają sekwencje wideo w wysokiej jakości. Ciche działanie obiektywu zapewnia wewnętrzny napęd systemu ustawiania ostrości, system napędowy pracujący w mikrokrokach w sekcji regulacji przysłony pomaga aparatowi bezproblemowo nadążyć nawet za najjaśniejszymi zmianami fotografowanych obiektów podczas przybliżania i panoramowania. Ulepszono również wyniki śledzenia autofokusu podczas przybliżania. Było to możliwe dzięki szybkiej analizie klatki na potrzeby sterowania ostrością.

Lumix G VARIO 45–200 mm / F4.0–5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA45200) oraz Lumix G VARIO 100–300 mm / F4.0–5.6 II / POWER O.I.S. (H-FSA100300) są odporne na kurz i zachlapania. Ogółem 9 obiektywów w pełnej linii Lumix G ma teraz wzmocnioną konstrukcję, co pozwala im na pracę w trudnych warunkach.

