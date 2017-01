Panasonic TH-65EF1 - 65-calowy monitor sieciowy

Panasonic TH-65EF1 stanowi uzupełnienie obecnych na rynku profesjonalnych wyświetlaczy z serii EF1 o przekątnych 32, 43, 48, 55, 75 i 84 cali. Każdy z nich wyposażony jest we wbudowany odtwarzać multimedialny USB. Dzięki niemu wyświetlanie filmów i zdjęć można rozpocząć za pośrednictwem portu USB bez potrzeby korzystania z zewnętrznego playera czy komputera PC. Ponadto odtwarzacz umożliwia zsynchronizowane odtwarzanie treści na wielu monitorach. Potrzebne jest do tego jedynie bezpłatne oprogramowanie Multi Monitoring & Control Software.



Nowy model TH-65EF1, podobnie jak cała seria EF1, wyposażony jest w dwa wejścia HDMI, DVI-D, USB, VGA, a także złącza LAN, RS-232C oraz wejście/wyjście IR. W sumie urządzenia są w stanie obsługiwać aż 59 rodzajów sygnałów PC. Panel High-Visibility IPS o jasności 350 cd/m2 powoduje, że wyświetlane obrazy są wyraźniejsze, co wzmacnia przekaz prezentowanych treści.

