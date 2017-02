Pejzaże ciała w obiektywie niedowidzącego fotografa

Amerykański fotograf Ted Tahquechi po wypadku samochodowym w 1999 roku prawie całkowicie stracił wzrok. Stanął przed koniecznością odnalezienia nowych sposobów na uchwycenie świata wokół siebie, za pomocą aparatu fotograficznego. Zaczął uczyć się fotografii od początku, na kierunku fotografii artystycznej, gdzie upodobał sobie abstrakcje z ludzkim ciałem w roli głównej - z wyraźnym naciskiem na formę i kształt.

Cykl "Pejzaże ciała" to projekt powstały z miłości do fotografii, który zakończył się niepowtarzalną galerią zdjęć, emanującą pozytywnym wizerunkiem ludzkiego ciała. Przed obiektywem fotografa stawali modele zarówno profesjonalni jak i amatorzy, w wieku od 19 do 66 lat. Ted Tahquechi celowo omijał sfery intymne fotografowanych osób, dzięki czemu zdjęcia mogą być oglądane przez szeroką publiczność i nie będą poddawane cenzurze.