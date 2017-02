Pełnoklatkowe lustrzanki Canon z dyskiem zewnętrznym 6TB

Firma Canon rozpoczyna akcję promocyjną na wybrane modele pełnoklatkowych lustrzanek cyfrowych z rodziny EOS 5D i lustrzankę EOS 6D.



Tym razem, kupując jeden z produktów promocyjnych, można otrzymać za 1 zł dysk zewnętrzny WD My Cloud lub WD My Cloud Mirror o pojemności do 6TB.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie