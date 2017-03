Peter Lindbergh fotografuje Mariacarlę Boscono – mistrzowska czarno-biała sesja zdjęciowa

36-letnia supermodelka i ikona branży mody Mariacarla Boscono stanęła przed obiektywem Petera Lindbergha, na potrzeby sesji zdjęciowej opublikowanej we włoskiej, marcowej edycji magazynu Vogue. Poza prezentacją wyśmienitych zdjęć przypominamy najciekawsze wypowiedzi mistrza fotografii.

"Fotograf musi mieć własny punkt widzenia. Ważne jest, aby wiedzieć, co ma się na myśli. Większość ludzi fotografuje bez żadnego wyraźnego powodu, podążają za trendami i nie wiedzą dlaczego".

"Kreatywność jest podstawą autoekspresji. Stworzenie to narodziny czegoś, i to coś nie może powstać z niczego. Obojętnie w jakiej dziedzinie - w malarstwie, poezji czy fotografii, kreatywność pochodzi od pomysłu, połączenia idei, uczuć i emocji. Kreatywność jest chęcią wyrażenia siebie. Do formułowania tych wyrażeń musimy czerpać z naszych doświadczeń, marzeń, pragnień i wymieszać to wszystko razem - to co było, co jest i co może być ... Nie sądzę, by można się tego nauczyć, jest to raczej coś, co się rozwija - to przecież Twoje dostrzeganie wszystkiego, co dzieje się w Twoim życiu, wypełnia ten zbiornik".