Philips 276E8FJAB - 27-calowy monitor QHD

Monitor Philips 276E8FJAB wykorzystuje matrycę IPS o przekątnej 27 cali i wyższej niż w większości popularnych modeli rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (QHD). Obraz jest więc bardziej szczegółowy, a sam monitor, w odróżnieniu od modeli 4K, nie ma zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych. Mocną stroną modelu 276E8FJAB jest wyświetlacz z technologią PHILIPS Ultra Wide-Color, który sprawia, że wyświetlane kolory są żywsze i przez to obraz prezentuje się bardziej naturalnie dla ludzkiego oka.

Zastosowana matryca IPS ma bogatą przestrzeń barw (132% sRGB) i szerokie kąty widzenia, więc nadaje się do zastosowań multimedialnych oraz amatorskiej obróbki fotografii i materiałów wideo. Współczynnik kontrastu wynosi tu 1000:1, a maksymalna jasność podświetlenia to 350 cd/m².

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem