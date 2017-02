Philips 278E8QJAB – zakrzywiony 27-calowy monitor w rozsądnej cenie

Philips 278E8QJAB to nowy monitor z wygiętym ekranem, który nie zrujnuje niczyjego portfela. Jego 27-calowy ekran z matrycą VA oferuje rozdzielczość Full HD, Adaptive-Sync i szerokie kąty widzenia, przy zachowaniu dobrej jakości obrazu. Esteci docenią jego smukłe wzornictwo.

Philips 278E8QJAB został wyposażony w matrycę VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i szerokich kątach widzenia, oferującą bardzo dobry współczynnik kontrastu 3000:1 oraz żywe kolory. Wykorzystanie technologii Ultra Wide-Color pozwoliło osiągnąć gamut na poziomie 130% przestrzeni sRGB (104% NTSC), co sprawia, że monitor idealnie nadaje się do zastosowań multimedialnych. Wyświetlane na nim zdjęcia i filmy będą prezentować się bardziej naturalnie niż na popularnych urządzeniach z matrycami o pokryciu 99% sRGB (72% NTSC). Przekątna ekranu w przypadku modelu 278E8QJAB wynosi 27 cali, a promień zakrzywienia matrycy to 1800 mm.