Philips 328P6VJEB - 32-calowy monitor z matrycą VA UltraClear 4K do edycji zdjęć i montażu wideo

Model 328P6VJEB to połączenie klasycznej konstrukcji monitora o wysokiej ergonomii pracy z 32-calową matrycą VA UltraClear 4K wyróżniającą się bogactwem szczegółów i szerokim gamutem wyświetlanych kolorów. Monitor sprawdzi się zarówno przy edycji zdjęć jak i przy montażu wideo.

Najnowsze monitory firmy Philips wykorzystują matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). A 10-bitowy wyświetlacz monitora Philips 328P6VJEB zapewnia bogatą głębię dzięki 1,074 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu - pozwala to odtworzyć pełnięnaturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacjąkolorów.

