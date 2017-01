Philips BDM4037UW - z największym zakrzywionym monitorem na rynku - 40 cali w rozdzielczości 4K

Philips przedstawia giganta z wygiętym ekranem - to 40-calowy monitor Philips BDM4037UW. Nowy model dzięki wykorzystaniu matrycy VA z technologią Wide Ultra-Color, łączy w sobie cechy profesjonalnego ekranu 4K UHD (rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli) o dużej głębi barw oraz szerokich kątach widzenia z niepowtarzalnym wzornictwem. Jego zaokrąglony kształt przy 40-calowej przekątnej sprawia, że Philips BDM4037UW może pełnić rolę multimedialnego kombajnu – monitora niezwykle użytecznego dla osób często pracujących w domu, które w wolnych chwilach potrzebują odstresować się przed ulubioną grą czy serialem.

Wykorzystanie trybu MultiView i funkcji Picture-by-Picture (PBP) z możliwością podłączenia do monitora Philips BDM4037UW aż czerech źródeł obrazu otwiera duże możliwości przed fotografami, projektantami stron WWW, czy osobami zajmującymi się montażem materiałów wideo. Każde z podłączonych urządzeń może wyświetlać obraz na wydzielonym fragmencie 40-calowego ekranu 4K. Sprawia to, że monitor nadaje się również do wyspecjalizowanych zadań, takich jak choćby monitoring. Po pracy przestrzeń roboczą modelu BDM4037UW można łatwo zamienić w okno na świat wirtualnej rozrywki.