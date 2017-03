Pięciolatka jedyną opiekunką babci i prababci - przejmujący fotoreportaż

Podczas, gdy większość 5-latków spędza czas na zabawie, Anna Wang z południowo-zachodnich Chin opiekuje się swoją babcią i prababcią. Ta historia należy do tych, które nigdy nie powinny były się wydarzyć, a fotografie do tych, które nie musiałyby wtedy powstać.

Ojciec dziewczynki trafił do więzienia z nieznanych przyczyn, gdy miała ona zaledwie trzy miesiące. Wkrótce matka ponownie wyszła za mąż i zostawiła małą Annę w odległych górach Zuyin z jej babką i 92-letnią prababcią. Z każdym dniem dziewczynka przejmuje coraz więcej domowych obowiązków - zajmuje się zbieraniem warzyw, gotowaniem, sprzątaniem czy toaletą starszych pań.

