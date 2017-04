Piegi na zdjęciach Agaty Serge

Agata Serge to jedna z najbardziej utalentowanych polskich fotografek-portrecistek młodego pokolenia. Mimo młodego wieku (ur. 1990), artystka ma już na koncie wiele nagród fotograficznych, m.in. Monochrome Photography Awards 2016, Fine Art Photography Awards 2016, International Photographer of the Year 2015 czy Moscow Photo Awards 2015. Zdjęcia Serge były także obecne na łamach popularnych magazynów branżowych i lifestyle’owych, m.in. Digital Photographer i K-Mag. Prezentowany w łódzkim Studio Projekt cykl fotografii pt. "Freckles", to seria 12 czarno-białych kobiecych portretów, dla których wspólnym mianownikiem są… piegi.

Jak przyznaje sama artystka, najlepsze portrety powstają z silnej więzi pomiędzy fotografem a osobą znajdującą się po drugiej stronie obiektywu, dlatego o swoich pracach mówi, że bliżej im do projektu socjologicznego niż tradycyjnie pojmowanej fotografii. Widać to doskonale w cyklu "Freckles". Fascynacja piegami w połączeniu z zamiłowaniem do czarno-białych, "ciasnych" portretów przyniosła serię 12 "głębokich" obrazów, które są osobliwym studium kobiecej osobowości – mimo zunifikowanej formy, każda twarz wyraża tu inne emocje, opowiada inną historię. Reklama