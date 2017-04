Piękna koczowniczka - pomysł na zbliżenia w portretach w podróży Cédrica Bucheta

Najnowsza sesja zdjęciowa francuskiego fotografa zatytułowana "Piękna koczowniczka" zasługuje na uwagę z kliku powodów. Pierwszy jest oczywisty - koczowniczka jest rzeczywiście piękna. Drugi to bardzo ciekawe oświetlenie. Nawet nie widząc całej serii a tylko bardzo wąskie ujęcia twarzy modelki od razu mamy pewność, że to fotografie z podróży. Dlatego zdecydowanie warto przyjrzeć im się bliżej, aby spróbować rozpoznać zabiegi, jakie zastosował fotograf. Trzeci powód to odważne kadrowanie, które również może stanowić inspirację na zbliżających się majówkach, czy innych wakacyjnych wyjazdach.

