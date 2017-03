Piękno na zdjęciach młodzieży

Zadaniem fotografów w wieku od 12 do 19 lat biorących udział w konkursie Sony World Photography Awards 2017 było wykonanie zdjęcia związanego z tematem "Piękno". "Tegoroczna lista finałowa pomaga zrozumieć, dlaczego takie konkursy zyskują coraz większe znaczenie. Nadesłane prace cechowała oryginalność, wnikliwość i śmiałość. Nie po raz pierwszy okazuje się więc, że talent zawsze wybije się ponad pustosłowie" – podkreśla Andrea Kurland. Prezentujemy galerię zdjęć finalistów.





"Kontakt z tak dużą liczbą świetnych prac był przyjemnością i inspiracją. Za przywilej uważam także możliwość uczestniczenia w osobistych chwilach, radościach, smutkach, życiu i stratach fotografów z całego świata, którzy utrwalili własne doświadczenia, wykorzystując do tego obraz. Szczególnie dużo radości sprawiło mi sędziowanie w konkursie młodzieżowym. W wielu przypadkach byłem poruszony otwartością i śmiałością ekspresji nadesłanych prac" – komentuje finałowe zdjęcia w konkursie młodzieżowym Damien Demolder.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem