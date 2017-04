Piękno rudych kobiet z niemal 20 krajów świata

Naturalny rudy kolor włosów jest najrzadszy na świecie - posiada go jedynie 1-2% populacji. I może dlatego właśnie rude modelki są tak chętnie fotografowane. Jednym z projektów fotograficznych poświęconych rudzielcom, na który warto zwrócić uwagę, jest „Redhead Beauty”, autorstwa Briana Dowlinga. Fotograf w ciągu trzech lat uwiecznił na portretach ponad 130 rudych kobiet, z niemal 20 krajów świata, w tym z Polski - na jednej z fotografii zobaczymy mieszkankę Warszawy.

Mutacja genetyczna, która czyni ludzi rudymi powoduje również wiele innych zmian: mniejszą tolerancję na ból, potrzebę silniejszego znieczulenia, trudności w farbowaniu włosów, rzadsze siwienie. Rude włosy i niebieskie oczy to najrzadsza kombinacja tych cech na świecie.

