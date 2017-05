Pierwsza transmisja obrazu w technologii 4K HDR

Podczas dziesiątej konferencji SES Industry Days w Luksemburgu, konsorcjum SES oraz firma LG Electronics zademonstrowały transmisję audycji w najnowocześniejszej technologii 4K High Frame Rate (HFR). Transmisja treści 4K HFR odbyła się za pośrednictwem satelity ASTRA na pozycji 19,2°E wprost na ekran telewizora LG OLED z oferty na rok 2017. W ten sposób, używając prototypowego oprogramowania HFR, firmy LG i SES zaprezentowały uczestnikom konferencji wyjątkowy obraz o podwyższonej jakości.

HFR to nowa metoda przesyłania audycji, która zapewnia wyższą jakość ruchomego obrazu 4K Ultra HD poprzez zwiększenie prędkości wyświetlania do 120 klatek na sekundę (większość dostępnych obecnie treści wyświetlana jest z prędkością nie przekraczającą 50 kl./s). Dzięki temu, programy z szybką akcją, czy transmisje sportowe wyglądają dużo bardziej realistycznie. Technologia HFR pozwala na uzyskanie obrazu z płynnie odwzorowanym ruchem przy jednoczesnym wyeliminowaniu rozmyć i drgań, widocznych na ekranach konwencjonalnych telewizorów.

