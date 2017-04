Pierwszy raz w Polsce. Prawomocny wyrok skazujący za umieszczenie fotografii na Facebooku.

Zdjęcie dziecka. Nagi chłopiec z długimi blond włosami i naszyjnikiem z bursztynów. W jednej ręce trzyma butelkę piwa, w drugiej własne genitalia. Butelkę wyciąga do obiektywu. Po drugiej stronie aparatu stoi jego ojciec. To on jest autorem fotografii dwuletniego Michała, którą później zamieścił na Facebooku. Matka dziecka zgłosiła sprawę na policję, a prokurator skierował ją do sądu.

Pierwsza rozprawa przyniosła ojcu uniewinnienie. Adwokat matki sugerował, że próby apelacji są skazane na porażkę. Wtedy jednak odwołanie złożyła prokuratura, a matka zrezygnowała z usług swego prawnika. Sprawę przejął mecenas Adam Baworowski, specjalista w dziedzinie przestępstw internetowych. Apelacja została uznana, a sprawa wróciła do sądu rejonowego. Sędzia dopatrzył się winy ojca i skazał go na sześć miesięcy ograniczenia wolności i prace społeczne. Tym razem apelował ojciec. Twierdził z przekonaniem, że Facebook jest jak rodzinny album. Popierał swoją tezę znalezionym na profilu matki zdjęciem dziecka, gdy miało kilka miesięcy i siedziało nago na ręczniku. Choć zdjęcie było widoczne jedynie dla znajomych, dziś matka przyznaje, że nie opublikowałaby drugi raz takiej fotografii. Sąd rejonowy oddalił apelację ojca. Wreszcie, po niespełna czterech latach, sąd drugiej instancji zmniejszył karę do trzech miesięcy ograniczenia wolności, kończąc tym samym batalię.