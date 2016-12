Pluszowe misie bohaterami bardzo udanej serii zdjęć

Radość - to tytuł serii fotografii, wykonanych przez Joy Bella, zabierającej widzów w przygodę z parą pluszowych misów: Teddy B. i Rogerem. Ostatnio coraz częściej trafiamy na cykle fotografii, gdzie zabawki, przedmioty domowego użytku czy zwierzęta domowe stają się głównym motywem projektów fotograficznych. Najciekawsze z nich łączy nie sam pomysł, ale przede warsztat i unikalne spojrzenie.

Pluszowy miś to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych popularna nazwa Teddy Bear pochodzi od zdrobnienia imienia Teodora Roosevelta. Wiąże się z tym historia niedźwiadka, którego w 1902 roku postrzelił jeden z towarzyszy prezydenta. Gdy ten zobaczył przestraszone zwierzątko, kazał je wypuścić. Świadek tego zdarzenia uwiecznił historię na komiksowym rysunku i opublikował w waszyngtońskiej gazecie. Producenci zabawek podchwycili tę historyjkę i nazwali misia "Teddy Bear". Słynny rysunek zainspirował rosyjskiego emigranta Morrisa Mitchoma, prowadzącego sklep z zabawkami na nowojorskim Brooklynie, do wyprodukowania takiej maskotki. Za zgodą prezydenta nazwał ją "Teddy's Bear" – miś Teddy'ego.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem