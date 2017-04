Po przeskalowaniu zdjęcie powinno zostać wyostrzone

Wiemy już, że zdjęcie, którego rozmiary zmniejszyliśmy wymaga wyostrzenia. Jednak w przypadku fotografii prezentowanych na ekranie monitorów komputerowych proces ten powinien zostać przeprowadzony bardzo dokładnie. W innym wypadku ryzykujemy poważnymi konsekwencjami. Zdjęcie poddawane procesowi zmniejszenia (skalowane w dół) traci część widocznych detali i to zarówno w sposób rzeczywisty, jak i pozorny. Utrata rzeczywista polega oczywiście na zmniejszeniu się całkowitej liczby pikseli tworzących obraz fotograficzny, a co za tym idzie możliwością ukazania na takim obrazie drobnych szczegółów. Zjawisko to jest nieuniknione, oczywiste i nie warto się nad nim rozwodzić.

Ważniejsza jest druga, pozorna utrata detali polegająca na zmniejszeniu się kontrastu lokalnego obrazu fotograficznego, czyli mówiąc prościej jego zmiękczenie, bądź też rozmycie. Zjawisko to jest w dużym stopniu odwracalne i poprawnie przeprowadzone wyostrzenie pozwala odzyskać sporą liczbę detali utraconych w wyniku skalowania. Zdjęcie ponownie staje się ostre. Zdjęcie po przeskalowaniu w dół (zmniejszeniu) odznacza się obniżoną ostrością, którą można odzyskać przeprowadzając proces wyostrzania. Na powyższej ilustracji prześledzić można różnicę pomiędzy fragmentem zdjęcia przed i po wyostrzeniu. (Fot. BBoomerinDenial)

