Podarunki walentynkowe dla fotografów

Niezależnie od tego, czy sam(a) fotografujesz, czy też fotografem jest Twoja lepsza połówka, myśląc o prezencie walentynkowym warto rozważyć coś związanego z fotografią. W końcu obraz mówi więcej, niż tysiąc słów, nieprawdaż? Podobnie jak dobrze dobrane podarunki. A dla niezdecydowanych fotografów mamy kilka propozycji na zbliżający się Dzień Zakochanych.

Jak to stwierdziła kiedyś jedna z bohaterek kultowego w latach 90. serialu Ostry Dyżur: "Walentynki są jak pełnia – wariaci się budzą". Jednak niezależnie od tego, co sądzi się o samym święcie, czy naprawdę warto w imię wątpliwej ideologii zmarnować okazję do sprezentowania naszej sympatii jakiegoś miłego drobiazgu? Z tą właśnie myślą opracowaliśmy listę na którą składają się ciekawe pomysły na podarunki walentynkowe. A ponieważ pomysłów na takie prezenty jest pod dostatkiem, my postanowiliśmy zawęzić wybór do czegoś, co ucieszy przede wszystkim fotografów. Bo nie ma nic lepszego, niż prezent uwzględniający zainteresowania – nawet jeśli będzie się z nich delikatnie nabijał.