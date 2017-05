Podróż przez 7 dekad fotografii portretowej wielkich tego świata

Z okazji 70-lecia istnienia brytyjskiej agencji fotograficznej Camera Press została przygotowana ekspozycja, przedstawiająca ostatnie siedem dekad - w postaci portretów polityków i gwiazd show biznesu. Emma Blau, wnuczka założyciela agencji Toma Blau, spośród 12 milionów archiwalnych zdjęć agencji wybrała te, które pokazują, jak fotografia portretowa zmieniła się od czasu rozpoczęcia działalności w 1947 roku.

Wystawa "Camera Press at 70 – a lifetime in pictures" to zbiór dzieł takich fotografów jak: Karsh, Cecil Beaton, Baron i Jane Bowen czy John Swannell, Clive Arrowsmith, Jason Bell i Chris Floyd. Na ich fotografiach zobaczymy m.in. Kate Bush, Królową Anglii, braci Gallagher z Oasis, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Winstona Churchilla i JFK.