Podwójna ekspozycja i malowanie światłem - przełomowa sesja zdjęciowa w Vogue z 1962 roku

William Klein wykorzystał podwójną ekspozycję i malował światłem, aby w 1962 roku stworzyć humorystyczną sesję zdjęciową dla magazynu Vogue, sprzeciwiając się nudnej, skostniałej i nieciekawej fotografii mody tamtych czasów.

Studiował socjologię, historię teatru, w czasie wojny służył w amerykańskiej armii (jako radiooperator). Jak widać nie od samego początku Klein wiedział, co chce w życiu robić, próbował różnych dziedzin, aby w końcu zdecydować się na twórczość artystyczną. Jednak i wtedy fotografia nie pojawiła się od razu. W 1948 roku przyszły fotograf przeniósł się na paryską Sorbonę, a rok później rozpoczął praktykę w pracowni jednego z ważniejszych artystów XX wieku, Fernanda Legera.

Klein urodził się w 1928 roku (niektóre źródła podają rok 1926) w Nowym Jorku, a gdy skończył 20 lat (znów niejasność - niektóre źródła podają datę 1949), przeniósł się do Paryża, gdzie – z przerwami na kolejne projekty – mieszka do dziś.

